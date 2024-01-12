Мир 12 января 2024, 21:22 Воздушную тревогу объявили в восьми украинских регионах РИА «Новости»

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В восьми областях Украины прозвучала сирена воздушной тревоги. Информацию об этом разместили в онлайн-картах Министерства цифровой трансформации страны.

По его данным, воздушную тревогу услышали жители Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областей. Тревожные сигналы прозвучали почти одновременно, примерно в 20:25 по московскому времени.

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Два дня назад, 10 января, в Харькове прогремело два взрыва. Жители региона услышали громкие взрывы поздним вечером. В этот же день взрывы были на территории Кривого Рога в Днепропетровской области. В регионе объявляли воздушную тревогу. Как отметил глава военной администрации города Александр Вилкул, «без подробностей, но все нормально».

Утром 10 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жителей призвали спрятаться в укрытиях.