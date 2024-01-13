Важное 13 января 2024, 07:37 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Unsplash

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Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Кроме того, согласно карте воздушных тревог на 07:37, сирены звучат на подконтрольной Украине части территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Оповещения начали звучать с 06:17. Поначалу сирены не включали на Западной Украине. В последнюю очередь воздушную тревогу объявили в Ровненской области.

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Украинский канал «Общественное» сообщил о взрывах в Днепропетровске и Кировоградской области.

Ночью взрывы гремели в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Черниговской областях и подконтрольном Украине Херсоне. В 00:40 мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале уточнил, что взрывы звучат на окраине города и работает система противовоздушной обороны.

Целями Вооруженных сил России на Украине являются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. Только в период с 6 по 12 января российские силы нанесли по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса 23 групповых удара.