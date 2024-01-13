13 января 2024, 00:25
Взрывы прозвучали в Киевской области
В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
В публикации отметили, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны, а в самом Киеве объявили воздушную тревогу.
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Исходя из данных в онлайн-картах Министерства цифровой трансформации Украины, сирены также включили в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях.
Ранее взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Также серия взрывов прозвучала в подконтрольном Киеву Херсоне. Подробностей случившегося не раскрыли, воздушную тревогу не объявили.
Еще 10 января стало известно о серии взрывов в Харькове. По информации СМИ, жители региона услышали громкие звуки два раза. Мэр города Игорь Терехов позже подтвердил эти данные.
Взрывы
Киев
Украина
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