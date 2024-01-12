Мир 12 января 2024, 23:49 Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Pixabay

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Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях, сообщил Telegram-канал «Украина.ру». В регионах включились сирены воздушной тревоги, предположительно, работают системы ПВО.

Как сообщило украинское СМИ «Страна.ua», ВСУ зафиксировали передвижение беспилотников из Сумской области в Черниговскую. Местные власти об ударах не сообщали.

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В Житомире по невыясненным причинам обесточена оказалась 21 трансформаторная подстанция. Жителей города попросили экономить электричество. Воздушная тревога также объявлена в Харьковской области. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне.

За прошедшую неделю российские войска нанесли 23 групповых удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса. ВС РФ поразили предприятия по сборке самолетов и дронов, установки ракетных комплексов и вражескую бронетехнику.