Трамп намерен через суд оспорить итоги выборов в Висконсине

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа готовит судебный иск после обнаруженных в штате Висконсин большого количества бюллетеней поданных незаконно. Об этом сам американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Пересчет голосов в Висконсине — это не поиск ошибок при подсчете, а поиск людей, проголосовавших незаконно. Иск подадут в понедельник или вторник. Мы нашли много незаконных голосов», — говорится в сообщении.

Ранее власти штата выдали разрешение на новый пересчет бюллетеней в округах Милуоки и Дейн. Штаб Трампа перевел на счет Висконсина три миллиона долларов для оплаты работы членов избирательных комиссий.

Юристы считают, что в ходе заочного голосования в бюллетени вносили изменения. Кроме того бланки получали те, кто не предъявлял удостоверение личности.

Кроме того Трамп ответил на решение апелляционного суда Пенсильвании, который не удовлетворил жалобу на отклонение иска Трампа, в которому тот требовал признать недействительными почти 700 тысяч бюллетеней. На своей странице в Twitter президент США заявил, что его штаб выдвинул конкретные доказательства и обвинения, но люди не хотят этого видеть. Также он подтвердил, что подаст апелляцию в Верховный суд.

История с голосами избирателей в штате Пенсильвания продолжается уже долгое время. Первоначально Трамп подал иск, по которому потребовал не учитывать бюллетени избирателей, которые голосовали по почте. Но суд штата отказал юристам. Адвокат Трампа Руди Джулиани пообещал обжаловать это решение в Верховном суде.

В это время в штате уже начали официально подводить итоги выборов и губернатор Том Вулф анонсировал, что передаст сертификат выборщиков в штат Байдена. В среду стало известно, что подведение итогов заблокировал суд Содружества Пенсильвании. Иск туда подали конгрессмен Майк Келли и представитель Республиканской партии Шон Парнелл. Они посчитали неконституционным закон штата о голосовании по почте. Но Верховный суд Пенсильвании снял этот запрет и подведение итогов продолжилось.

Между тем администрация президента США и Управление общих служб объявили, что кандидат Джо Байден и Камала Харрис могут проводить брифинги в Белом доме и получили доступ к президентским фондам.