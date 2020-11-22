Пенсильвания отклонила иск Трампа о голосовании по почте

Окружной суд штата Пенсильвания отклонил иск команды Дональда Трампа, требовавшего не учитывать голоса избирателей, полученные по почте. Судья назвал заявление истцов безосновательным.

Также предвыборному штабу Трампа отказано в возможности повторной подачи иска.

«Истцы просят этот суд лишить избирательных прав почти семь миллионов человек. Суд не смог найти ни одного дела, в котором истец прибегал бы к такому радикальному средству правовой защиты», — сказано в решении судьи Мэтью Бранна.

Он добавил, что суду были представлены «безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения», которые не были подтверждены доказательствами.

Бранн отметил, что приведенных заявителями аргументов недостаточно, чтобы лишить права голоса даже одного избирателя, «не говоря уже обо всех избирателях шестого по численности населения штата». Избирательные округа штата должны будут утвердить результаты президентских выборов в понедельник, 23 ноября.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Коллегия выборщиков формально утвердит их итоги 14 декабря. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражения от демократа Джо Байдена и пытается доказать в судах фальсификации. Ни в одном штате этого сделать не удалось.