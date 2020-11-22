Трамп обжалует решение суда, отклонившего его иск по выборам в Пенсильвании

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обжалует в срочном порядке решение окружного суда в Пенсильвании, решившего отклонить иск с требованием не учитывать при подсчете голосов бюллетени, присланные по почте.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвоката Трампа Руди Джулиани.

«Сегодняшнее решение помогает нам в нашей стратегии быстро дойти до Верховного суда США <…> Мы будем добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США», — говорится в заявлении адвоката Трампа Руди Джулиани.

Он подчеркнул, что штаб благодарен судье за быстро принятое решение без попыток потянуть время. Он выразил надежду, что апелляционный суд также рассмотрит жалобу как можно скорее.

Трамп не признал своего поражения до официального объявления результатов состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Он уверен, что сможет изменить результаты выборов, так как доказательств их фальсификации он собрал достаточно. Он публично поинтересовался, почему его соперник Джо Байден, уже объявивший себя новым президентом, так спешно формирует кабинет?

«Мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить [результаты] в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах», — цитирует его ТАСС.

Дональд Трамп потребовал, чтобы в Пенсильвании не учитывались бюллетене избирателей, присланные по почте, но суд штата отказал ему, назвав претензии «спекулятивными обвинениями, не подтвержденными доказательствами». Сертификация итогов выборов в Пенсильвании должна состояться до 23 ноября.