Байден начнет проводить брифинги в Белом доме

Издание напомнило, что в минувший понедельник, 23 ноября, Управление общих служб (GSA) объявило, что команда Байдена может официально начать перенимать полномочия у действующей администрации.

Глава ведомства Эмили Мерфи отметила, что кандидат от демократической партии получит полный доступ ко всем ресурсам, в которых ему отказывали в связи с судебными разбирательствами по итогам выборов.

Это означает, что штаб Байдена получит финансирование из федеральных средств. Кроме того кандидат в президенты и его заместитель Камала Харрис получили право проводить брифинги по национальной безопасности. Пока такая возможность была только у Трампа.

GSA сделало свое заявление после того, как официальное руководство штата Мичиган признало Байдена победителем голосования на президентских выборах. Это сделало попытки Трампа поменять результаты выборов через суды еще более маловероятными.

Штаб Байдена уже заявил, что намерен начать встречи с федеральными чиновниками, на которых они обсудят вопросы о пандемии коронавируса, а также национальную безопасность.

Сегодня стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд. Губернатору поручили, чтобы он передал голоса шести выборщиков кандидату от демократов. Глава Пенсильвании Том Вулф лично заявил, что по результатам выборов в штате победил Джо Байден, а значит количество выборщиков, которые 14 декабря проголосуют за него увеличится еще на 26 человек. Результаты пока не подвели Аризона, Висконсин и Джорджия.