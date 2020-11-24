Байден одержал победу на выборах в Неваде по решению суда

Свое решение семь беспартийных судей отправили губернатору Невады Стиву Сисолаку. В итоге шесть выборщиков от штата проголосуют за Байдена. В ходе голосования избирателей кандидат от демократов набрал 50,06% голосов. Он незначительно обошел действующего президента Дональда Трампа, за которого проголосовали 47,67% избирателей.

Сегодня же стало известно, что губернатор штата Пенсильвании Том Вулф объявил о победе Байдена по итогам голосования избирателей в своем штате. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что сертификат на голоса выборщиков получил кандидат в президенты Джо Байден и утвержденный кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Штат Пенсильвания направит на голосование выборщиков 26 человек, которые отдадут свои голоса кандидату от демократической партии.

Еще утром отрыв по количеству выборщиков между кандидатами на пост президента США был незначительным. За Трампа отдавали свои голоса 232 человека, за Байдена — 243. Пенсильвания и Невада сделали отрыв демократа недостижимым.

Результаты пока еще не подведены в Аризоне (11 выборщиков), Висконсине (10 выборщиков) и Джорджии (16 выборщиков). Даже если они все отдадут голоса Трампу Баден все равно набирает больше. Количество выборщиков в штате рассчитывается от числа жителей.



На фоне отрыва Байдена Белый дом анонсировал заявление действующего президента США Дональда Трампа. Как сообщило РИА «Новости», на встрече с журналистами американский лидер поздравил всех с рекордным ростом бирж. На вопросы о выборах он отвечать не стал и ушел.

Голосование избирателей на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Несмотря на то, что большинство бюллетеней уже подсчитаны официальные результаты станут известны позднее. Однако СМИ уже объявили Байдена победителем, так как по их подсчетам он набрал максимальное количество голосов выборщиков.

Трамп обвинил штаб соперника в мошенничестве и отказался признать поражение. Вместе с юристами он начал ряд судебных разбирательств, чтобы добиться пересчета голосов в некоторых штатах. Заседание коллегии выборщиков, которые окончательно назовут имя президента США пройдет 14 декабря.