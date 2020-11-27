«Мина под президентство Байдена»: политолог объяснил стратегию Трампа для сохранения власти

Окончательно победителя в президентских выборах в США определит коллегия выборщиков. Представители штатов проголосуют за одного из двух кандидатов 14 декабря. Действующий глава государства Дональд Трамп пообещал, что покинет Белый дом, если наберет меньшее количество голосов. При этом он продолжает подавать иски в суды с требованием пересчитать бюллетени избирателей.

Политолог и американист Малек Дудаков в беседе с «360» объяснил, что сейчас Трамп делает все, чтобы делегитимизировать саму систему выборов и поставить под сомнение победу Джо Байдена.

«Трамп не будет признавать своего поражения настолько долго, насколько это возможно. Он продолжит подавать судебные иски, а после заявлять, что „у меня украли победу, я не смог этого доказать, но победа украдена, а Байден победил за счет фальсификаций и вбросов“. Очевидно, что он подкладывает такую мину под президентство Байдена и все еще рассчитывает на выигрыш», — рассказал эксперт.

По оценке Дудакова, вероятность того, что Трамп может победить, минимальная, но все же есть. Он напомнил, что накануне власти Пенсильвании отказались от сертификации результатов выборов в штате.

«Очевидно, что Трамп надеется, что есть очень небольшая вероятность, что ему удастся убедить республиканские конгрессы в колеблющихся штатах, чтобы они назначили выборщиков, которые бы его поддержали», — оценил поведение президента США политолог.

Эксперт подчеркнул, что проводимые опросы американцев показывают очень разные результаты. По одному исследованию почти половина граждан считает, что демократы победили обманным путем. По другому опросу большая часть считает, что Трампу нужно сдаться, даже несмотря на то, что выборы были грязными.

«Трамп на все это и реагирует тем, что, с одной стороны, судится, а с другой, говорит, что начал транзит власти», — пояснил Дудаков.

Он отметил, что сейчас очень велика вероятность, что выборщики проголосуют за Байдена, но предсказывать эту ситуацию пока рано. Но даже в случае проигрыша Трамп продолжит через суды пытаться аннулировать как можно большее количество голосов, чтобы поставить под сомнение чистоту избрания своего соперника.

История с голосами избирателей в штате Пенсильвания продолжается уже долгое время. Первоначально Трамп подал иск, по которому потребовал не учитывать бюллетени избирателей, которые голосовали по почте. Но суд штата отказал юристам за то, что они не смогли представить доказательства.

Адвокат Трампа Руди Джулиани пообещал обжаловать это решение в Верховном суде. В это время в штате уже началась сертификация выборов. 24 ноября губернатор Пенсильвании Том Вулф объявил, что передаст сертификат на выборщиков в штаб Байдена.

Суд содружества Пенсильвании выпустил официальный запрет на сертификацию итогов выборов связи с новыми обстоятельствами дела. О своем желании высказаться о соответствии Конституции возможности пересылать почтой бюллетени голосования заявили конгрессмен Майк Келли и представитель Республиканской партии Шон Парнелл.

Между тем администрация президента США и Управление общих служб объявили, что кандидат Джо Байден и Камала Харрис могут проводить брифинги в Белом доме и получили доступ к президентским фондам.