Угрозы Китая применить военную силу не испугали Тайвань. Власти не отступят от отстаивания суверенитета, заявила глава островной администрации Цай Инвэнь на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее процитировало РИА «Новости».

«Столкнувшись с преднамеренно усиленными военными угрозами, Тайвань не отступит. Мы будем твердо отстаивать наш национальный суверенитет и продолжать линию на защиту демократии», — сказала чиновница.

Начальник департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг ранее предупредил, что страна стремится к воссоединению мирным путем, но не исключает военных действий.

Нэнси Пелоси в составе делегации прилетела на Тайвань 2 августа. Ее визит активно обсуждали СМИ и руководство Китая. Чиновница связала это со своей должностью, а не обострением ситуации в регионе. Она объявила, что Штаты намерены и дальше поддерживать Тайвань.

МИД России объяснил ажиотаж вокруг этих переговоров попыткой США отвлечь внимание от внутренних проблем, в том числе инфляции, и признаком неуважения прав других стран.