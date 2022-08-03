Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань опять показал пренебрежение США к правам других стран

Соединенные Штаты визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси продемонстрировали, что пренебрежительно относятся к правам других государств. Американские дипломаты в КНР теперь будто проглотили язык, боясь гнева общественности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала вызов посла США в Китае Николаса Бернса китайскими властями из-за поездки Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Он [посол Николас Бернс] понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином», — написала Захарова.

По ее словам, очень показательно, что обычное активное в информационном пространстве американское посольство в КНР теперь молчит. За два дня оно не сделало ни одной публикации.

«Американские дипломаты буквально проглотили язык и забились в угол. Очевидно, боятся праведного гнева китайской общественности. И правильно делают. Трудолюбивый китайский народ такого отношения к себе не заслужил», — заключила представитель МИД РФ.

Тем временем Нэнси Пелоси встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе. Она заявила, что США и дальше будут поддерживать Тайвань.