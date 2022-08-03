Пелоси назвала причину «большой шумихи» вокруг ее визита на Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что причиной «большой шумихи» вокруг ее визита на Тайвань является ее должность. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Штатов.

О причинах пристального внимания Китая к ее поездке на остров Пелоси высказалась после встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем, сообщил ТАСС.

Пелоси отметила, что члены конгресса США в прошлом бывали на Тайване, некоторые совершали поездки и в этом году.

«Полагаю, они (власти Китая, — прим. ред.) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», — подчеркнула она.

Самолет с Пелоси на борту прибыл в аэропорт столицы Тайваня накануне вечером. МИД Китая после этого выразил решительный протест против ее поездки. Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова также отреагировала на визит Пелоси на остров, заявив, что таким образом США снова продемонстрировали, что пренебрежительно относятся к правам других государств.