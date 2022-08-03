МИД РФ назвал визит Пелоси на Тайвань попыткой США отвлечь внимание от своих проблем
МИД РФ: визитом Пелоси на Тайвань США хотели отвлечь внимание от внутренних проблем
Поездка спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань является попыткой властей США отвлечь внимание от собственных экономических и политических проблем. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«США пытались шумихой вокруг визита Пелоси на Тайвань отвлечь внимание от внутренних проблем, включая борьбу с сильной инфляцией», — заявили в ведомстве.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. Политик приземлилась в аэропорту Тайбэя, после чего дала небольшую пресс-конференцию, на которой подчеркнула, что ее поездка полностью согласуется с поведением США в отношении Китая.
МИД Китая после визита Пелоси опубликовал заявление, в котором назвал прилет спикера Конгресса на Тайвань серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности единого Китая.
Политолог Михаил Смолин предположил, что с помощью поездки Пелоси власти США хотели проверить, какие действия могут спровоцировать КНР на военный конфликт.