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    03 августа 2022, 09:07

    МИД РФ назвал визит Пелоси на Тайвань попыткой США отвлечь внимание от своих проблем

    МИД РФ: визитом Пелоси на Тайвань США хотели отвлечь внимание от внутренних проблем

    Максим Зинкин

    Поездка спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань является попыткой властей США отвлечь внимание от собственных экономических и политических проблем. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    «США пытались шумихой вокруг визита Пелоси на Тайвань отвлечь внимание от внутренних проблем, включая борьбу с сильной инфляцией», — заявили в ведомстве.

    Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа. Политик приземлилась в аэропорту Тайбэя, после чего дала небольшую пресс-конференцию, на которой подчеркнула, что ее поездка полностью согласуется с поведением США в отношении Китая.

    МИД Китая после визита Пелоси опубликовал заявление, в котором назвал прилет спикера Конгресса на Тайвань серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности единого Китая.

    Политолог Михаил Смолин предположил, что с помощью поездки Пелоси власти США хотели проверить, какие действия могут спровоцировать КНР на военный конфликт.