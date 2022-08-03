Пелоси заявила, что США намерены и дальше поддерживать Тайвань

Соединенные Штаты горды дружбой с Тайванем и не собираются отказываться от поддержки острова. Такое заявление сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Трансляцию встречи вели тайваньские СМИ.

«Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой», — сказала Пелоси во время общения с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе. Ее процитировало РИА «Новости».

Накануне весь мир следил за передвижением самолета спикера палаты представителей США, до последнего было не известно, прилетит ли она на Тайвань. Однако во вторник вечером по московскому времени ее самолет все же приземлился в аэропорту Тайбэя.

Китай раскритиковал действия американского политика. Однако администрация США заверила КНР в неотступности от политики «одного Китая», но дистанцировалась от визита Пелоси. Представители президента Штатов заявили, что она сама принимает решения.

Китай считает Тайвань своей провинцией, выступает против любых контактов представителей острова с действующими чиновниками из стран, с которыми у КНР есть дипломатические отношения.