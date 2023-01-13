Мир 13 января 2023, 16:48 Сын Байдена имел доступ к гаражу, где нашли секретные документы — СМИ Fox News: у Байдена-младшего был доступ к гаражу, где нашли секретные документы flickr

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Сын американского лидера Джо Байдена, Хантер Байден, имел доступ к гаражу частного дома в Уилмингтоне, где нашли секретные документы. Об этом сообщил канал Fox News со ссылкой на некие электронные письма.

Судя по ним, несколько лет назад Байден-младший указал адрес отца в Уилмингтоне в качестве адреса постоянного места жительства для кредитной карты и учетной записи Apple.

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На днях стало известно, что в офисе президента США Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные бумаги. В четверг Белый дом информировал о новой порции секретных документах в доме Байдена — как оказалось, в гараже. По информации СМИ, среди бумаг — данные разведки и материалов с брифингов, в том числе по Украине. Материалы относятся к 2013–2016 годам. Джо Байден заявил, что не знает о содержании бумаг и находка стала для него сюрпризом, но позже признал, что хранил секретные документы в личной библиотеке.

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Расследование поручили бывшему прокурору Министерства юстиции, экс-прокурору США по округу Мэриленд Роберту Херту.