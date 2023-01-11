Мир 11 января 2023, 03:53 Байден открестился от найденных в его офисе секретных документов Президент США Байден заявил, что не знал о содержании найденных в его офисе документов РИА «Новости»

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Джо Байден заявил, что сотрудничает с Минюстом США, который проверяет факт обнаружения секретных документов в его офисе в Вашингтоне. Американский президент подчеркнул, что не знает о содержании этих бумаг и удивился, что в его офисе нашли какие-то государственные документы. Об этом Байден сказал во время совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады по итогам саммита стран Северной Америки в Мехико. Его процитировал ТАСС.

«Меня оповестили об этой находке. Я с удивлением узнал, что какие-то государственные документы были доставлены в этот офис. Но я не знаю, что в этих документах», — заверил американский лидер.

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По словам Байдена, коробки с материалами переданы в национальный архив. Он пообещал раскрыть другие подробности после того, как Минюст США завершит проверку.

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Документы нашли в Penn Biden Center, который находится в Вашингтоне. В них были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Ранее комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса США призвал провести расследование в отношении Байдена из-за обнаруженных документов. Не исключено, что нынешний президент нарушил закон о нацбезопасности.