Мир 10 января 2023, 21:44 Данные разведки по Украине обнаружили в офисе Байдена — СМИ CNN: в офисе Байдена в Вашингтоне обнаружили разведданные по Украине РИА «Новости»

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Среди найденных в офисе аналитического центра Penn Biden Center в Вашингтоне секретных документов времен вице-президентства Джо Байдена находились данные разведки об Украине и Иране, сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Речь идет о материалах брифингов, которые попадали в руки Байдена. Там были не только данные по Украине, но и по Ирану и союзной для США Великобритании. Документы датированы 2013–2016 годами, утверждает телеканал.

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Бумаги нашли помощники Байдена перед промежуточными выборами в ноябре. Материалы тут же передали в национальный архив. Минюст США инициировал проверку, чтобы узнать, как они попали в офис президента. В Белом доме не скрывают, что Байден действительно пользовался этим помещением с 2017 по 2020 годы.

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Ранее 80-летний президент США заявил, что некоторое время работал в Секретной службе в Польше и на Украине. Однако журналисты утверждают — Байден оговорился, перепутав «Армию спасения» с Секретной службой.