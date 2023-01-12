Мир 12 января 2023, 23:22 Байден признал хранение секретных документов в личной библиотеке CNN: президент США Байден признал, что хранил секретные документы в библиотеке дома Unsplash

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Президент США Джо Байден публично заявил, что хранил документы с грифом секретности в личной библиотеке. Признание Байдена транслировал телеканал CNN.

«Они (личные юристы. — прим. ред.) закончили проверку прошлым вечером. Они нашли небольшое количество документов с грифами секретности в кладовых помещениях в шкафах для бумаг в моем доме в личной библиотеке», — ответил Байден на вопрос, что он думает о ситуации с документами.

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Президент США отвечал по бумажке. Он также добавил, что позднее выскажется более подробно и пообещал сотрудничать с Минюстом в рамках проверки факта неправильного обращения с секретными документами. Найденный у Байдена документы могут относиться к периоду, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

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Конгресс призвал расследовать дело с секретными документами, найденными у Байдена. Нынешнюю администрацию главы государства обвинили в применении двойных стандартов, напомнив про обыски в резиденции экс-президента Дональда Трампа.