Эксклюзив 13 января 2023, 05:43 Байден спрятал секретные документы в гараже — ход за республиканцами «Голос Мордора»: обнаружение секретных документов в гараже Байдена будет иметь последствия РИА «Новости»

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У президента США Джо Байдена снова нашли секретные документы, на этот раз — в гараже. Однако американская пресса очень «скромно» отреагировала на этот скандал. Хотя в аналогичной ситуации ранее оказался 45-й президент Дональд Трамп, и СМИ устроили настоящий «шабаш». Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Как Байдена будут оправдывать СМИ?

Документы относятся к тому времени, когда Байден занимал должность вице-президента при Бараке Обаме. По законам США, он был обязан сдать все эти документы в архив при отставке с поста вице-президента. Однако он этого не сделал — теперь документы находят в самых неожиданных местах. Не исключено, что за гаражом последует чердак или сарай с садовым инструментом. Да и сам Байден находится в таком физическом и ментальном состоянии, которое не исключает, что секретные документы будут у него сыпаться прямо во время ходьбы.

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Документы на самом деле секретны. Это стенограммы брифингов по Украине, Ирану и Великобритании, а самое главное — доклады американской разведки. И даже жаль, что эти документы не попали в прессу — не ноутбук его сына Хантера, но там тоже должно быть очень много информации, особенно по Украине.

И теперь даже интересно, как американские СМИ будут оправдывать своего главного. Когда случилась история с секретными документами в Мар-а-Лаго — в имении Трампа — вся демократическая независимая пресса устроила самый настоящий шабаш, а вот реакция на такую же историю, но с Байденом — гораздо скромнее. А CNN, в лучших традициях, даже сделали наглядный материал, в котором «неопровержимо доказывается», что секретные документы, найденные у Джо Байдена, полностью подходят под уникальный статус «это другое».

Республиканцы используют эту историю

Теперь слово за республиканцами, которые точно будут использовать эту историю в своих интересах: тем более что теперь у них есть для этого неплохой рычаг в виде Палаты представителей американского парламента. Вряд ли от этого будет какой-то вменяемый результат, но кровушки Джо Байдену они попить смогут от души.

Байдену и более серьезные истории, типа ноутбука его сына Хантера и фактического введения цензуры в социальных сетях, сходят с рук. А с какими-то секретными документами его администрация при поддержке самой «честной и непредвзятой» американской прессы справится точно.