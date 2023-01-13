Мир 13 января 2023, 08:04 Минюст США назначил спецпрокурора для ведения дела Байдена с секретными документами Глава Минюста США Гарланд объявил о назначении спецпрокурора для ведения дела Байдена РИА «Новости»

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Для расследования дела с обнаруженными секретными документами в доме президента США Джо Байдена назначили спецпрокурора. Расследованием будет заниматься бывший прокурор Министерства юстиции и бывший прокурор США по округу Мэриленд Роберт Херт. Об этом заявил Министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд.

«Это назначение подчеркивает приверженность министерства как независимости, так и подотчетности в особо деликатных вопросах, а также принятию решений, бесспорно, руководствуясь только фактами и законом», — сказал министр.

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Он добавил, что Роберт Херт проведет независимое расследование без контроля какого-либо должностного лица, но при этом должен соблюдать правила, процедуры и принципы министерства.

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После первых новостей об обнаружении документов под грифом «секретно» в доме главы государства, сам Джо Байден сделал вид, что не знает, о чем идет речь. Однако позже подтвердил, что хранил документы в личной библиотеке.