15 июля 2023, 11:40
«Сумасшедший — что возьмешь!» Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу после заявления по Украине
Медведев предложил отправить Джонсона на лечение после заявления об Украине и НАТО
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон предложил принять Украину в НАТО «без условий». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что политику необходимо подлечиться.
«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал Медведев.
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Джонсон же уверен, что на саммите в Вильнюсе следовало дать Украине знак, что страна сможет стать членом объединения по окончании боевых действий.
Однако военно-политический блок продемонстрировал нежелание принимать Украину в альянс, чем вызвал возмущение Владимира Зеленского. Тот даже начал сыпать угрозами, показывая свой характер, и шантажировать лидеров альянса.
Со стороны уже кажется, что страны — участницы НАТО только дразнят украинскую сторону «морковкой» под видом перспектив членства в блоке и ЕС, при этом уже управляют процессами внутри страны.
Дмитрий Медведев
НАТО
Украина
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