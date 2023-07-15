Мир 15 июля 2023, 11:40 «Сумасшедший — что возьмешь!» Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу после заявления по Украине Медведев предложил отправить Джонсона на лечение после заявления об Украине и НАТО Flickr

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон предложил принять Украину в НАТО «без условий». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что политику необходимо подлечиться.

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал Медведев.

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Джонсон же уверен, что на саммите в Вильнюсе следовало дать Украине знак, что страна сможет стать членом объединения по окончании боевых действий.

Однако военно-политический блок продемонстрировал нежелание принимать Украину в альянс, чем вызвал возмущение Владимира Зеленского. Тот даже начал сыпать угрозами, показывая свой характер, и шантажировать лидеров альянса.

Со стороны уже кажется, что страны — участницы НАТО только дразнят украинскую сторону «морковкой» под видом перспектив членства в блоке и ЕС, при этом уже управляют процессами внутри страны.