Мир 13 июля 2023, 07:53 Зеленский угрожал Западу не приехать на заседание НАТО NYT: Зеленский угрожал не приехать на первое заседание совета Украина-НАТО Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский угрожал западным союзникам отсутствовать на первом заседании совета Украина — НАТО, который состоялся в Вильнюсе 12 июля. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, Зеленский остался недоволен тем, что НАТО выдвинуло Украине условия даже для приглашения страны подать заявку на членство в альянс. Во вторник он опубликовал гневное сообщение в Twitter, где раскритиковал такое решение, назвав его абсурдным.

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«Хотя он смягчил свои публичные высказывания в среду, даже во вторник вечером он угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО», — написала газета со ссылкой на неназванного чиновника.

Зеленский раскритиковал отсутствие временных рамок для членства Украины в Североатлантическом альянсе. После такого выпада украинского президента лидеры стран объединения во время совместного ужина призвали его остыть.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес потребовал от Украины выражать благодарность странам Запада за военную и финансовую помощь. На это Зеленский нахамил британскому дипломату, попросив его рассказать, как именно Украина должна благодарить Запад.