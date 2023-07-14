Эксклюзив 14 июля 2023, 18:59 Саммит НАТО, холодный прием для Украины и поступки Эрдогана: итоги недели с Андреем Купаревым Телеведущий Купарев: НАТО выгоднее держать Украину в состоянии полигона Телеканал «360»

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НАТО продемонстрировал нежелание принимать Украину в альянс, чем вызвал возмущение Владимира Зеленского, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на неожиданные поступки. Об этих и других итогах недели рассказал ведущий «360» Андрей Купарев.

Далее — его прямая речь.

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Неделя, о которой так долго говорили все, кому не лень, неделя, на которую многие возлагали всевозможные надежды, неделя, которую провозглашали чуть ли не как судную, — завершается.

Поговорим не столько о минувших событиях, сколько о закономерностях, знаках и логике происходящего — неделя дала массу поводов.

Холодный прием НАТО для Украины

Руководители авторитетных членов трансатлантического сообщества, включая президентов США и Франции, премьера Великобритании и немецкого канцлера, энтузиазма по вступлению Украины в НАТО не проявили сразу. А генсек альянса Йенс Столтенберг, пусть и с оговорками, подвел черту: нет победы — нет НАТО.

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Те, что казались Зеленскому совсем податливыми, вдруг, как говорится, «показали зубы».

В Словакии ему увиделось, что часть граждан этой страны придерживается пророссийских настроений. И он не может понять причину.

В Болгарии аэропорт был пуст: президента Украины Владимира Зеленского в гордом одиночестве встретила вице-премьер, глава МИД Мария Габриэль, потом предал анафеме священник.

А президент при встрече заявил, что хотел бы вместо слова «победа» слышать слово «мир». Что конфликт начинает выходить за пределы Украины, а это несет большие угрозы. А думать нужно не только об Украине, но о Европе в целом.

Ну, и про оружие. Категоричное нет. Чтобы не ослабить обороноспособность страны.

В Праге похвастались или отчитались, что уже поставили 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, более четырех миллионов единиц среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов. А сейчас и денег нет, и склады пусты.

Итак, к чему все это? Результатов наступления к началу саммита не оказалось, оружие в натовских арсеналах поиссякло.

Во фронтовых сводках каждый день информация о самоубийственных атаках ВСУ. И все сообщения касаются исключительно потерь западной техники, потому что у армии НАТО другой быть не может.

За скобками остаются потери человеческие. Их в руководстве армии НАТО видят, более того, хорошо информированы о количестве погибших. Отсюда и страх, что все может приобрести другие формы, и тогда может не хватить не только техники, но и живой силы. Чья тогда очередь наступит?

Ну, а итог, как пишет английская The Guardian: «Владимир Зеленский потерпел неудачу в последней отчаянной попытке заручиться приглашением Украины вступить в НАТО после того, как лидеры 31 страны подписали декларацию, в которой не было четкого графика или условий для ее возможного членства».

РИА «Новости»

Реакция Зеленского была шокирующей

Разочарованный украинский президент начал обвинять. Под раздачу попали все: и Джо Байден, и другие лидеры стран — участниц НАТО. Обвинялись они в проявлении неуважения и отсутствии готовности.

Говорил он что-то типа: «Сегодня я отправился в поездку сюда с верой в принимаемые решения, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не колеблется, не тратит время впустую и не оглядывается на какого-либо агрессора …»

А потом еще про то, что вера у него есть, а вот уверенности в решениях НАТО — нет.

Тут как бы все понятно, ехал человек сюда с верой, говорил, утверждал, что было бы «абсурдно», если бы Украине не предложили членство в НАТО. И вдруг такой облом. Хотя все же это понимали, а вот он верил.

Однако слова его вызвали очень большое недовольство у членов американской делегации. Об этом написали в The Washington Post.

А наблюдательная журналистская братия продолжала подливать масла в огонь. То называя Зеленского «капризной примадонной», которому должен весь мир. То предполагая, что теперь у него будет меньше друзей из-за столь вызывающего поведения.

Так что обрушилось на парня на этой неделе. И это только то, что нам известно, как все происходило за кулисами, нам пока рассказали не все.

Потому что устали от Украины в Европе, в США устали.

Случай с президентом Турции

Если кто-то подумал, что речь о преступниках одного из бандформирований Украины, томившихся в Турции, даже изнывавших там от безделья, после чудесного перемещения из донецкой тюрьмы, то нет. В этом вопросе так много всего неизвестного, что брызгаться эмоциями неправильно.

Никто, кроме узкого круга участников, не знает всех деталей той сделки и этой сделки.

Эрдоган запомнился скорее не этим. А тем, что еще недавно в Швеции жгли Коран, потом в очередь записывались, чтобы еще раз учудить, а он возмущался. И вот, спустя неделю вдруг дал согласие на вступление этой страны в НАТО.

РИА «Новости»

Это беспринципность или принципиальность? То есть на алтарь все ради общей идеи, общей победы. То есть Турция — единым фронтом с НАТО.

Накануне в The Guardian написали, что он провел переговоры с Джо Байденом. Буквально в последнюю минуту во время его перелета в Европу в воскресенье.

После чего Байден заявил: «Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над усилением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе».

Что предложили этому человеку?

РИА «Новости»

Теории о выгоде

По данным экспертов, в обмен на отказ от своих обязательств в сторону России Эрдоган может получит возможность купить американские истребители F-16 и перспективы приема в ЕС. То есть в Европу, куда Турция на протяжении веков стремилась и, если заглянуть в исторические документы — часто была успешной.

При этом, будто бы сейчас, еще до вступления, уже может начаться обсуждение всевозможных условий, уступок, поблажек. Например, безвизовый режим, о котором Турция давно просит.

По самолетам, там, правда есть масса препятствий. Решение должен утвердить конгресс, а они тоже могут попросить о некоторых уступках со стороны Эрдогана, даже выдвинуть условия.

И в этом списке может находиться Сирия, например. Там есть масса неразрешенных вопросов. Взять тех же курдов, которых считают союзниками США в регионе. Турецкие базы в серой зоне, откуда они никак не хотят уходить.

И только сейчас многие узнали, что Турция продолжает строить для Украины военные корабли. Рассматривает возможность передачи Киеву бронеавтомобилей Kirpi и самоходных артиллерийских установок Archer калибра 155 миллиметров. Дальше по списку.

РИА «Новости»

В общем, надежный у нас в друзьях лидер и политик.

Другое дело, что он никогда и не менялся. А маневры в его поведении и отношении к России всегда были завязаны на успехах нашей страны, на нашей силе. И эти поступки Эрдогана сегодня обычный показатель нашего состояния. Показатель того, как нас вдруг оценили в мире, с высоты Турции, например.

Разглядел, стало быть, он где-то нашу слабость, вот и бросился впереди всех убеждать союзников по НАТО в своей силе и умении совершать поступки.

Что в итоге дал саммит НАТО для Украины?

Подводя итоги, хочу еще раз обратить внимание: на саммите стран НАТО они утвердили пакет долгосрочной поддержки Украины, включающий создание Совета НАТО — Украина.

Заверили всех, что для ускорения процесса присоединения Киева к альянсу отменят условия выполнения плана действий для членства. Но правила, видимо, все равно останутся, иначе те, кто в очереди, не поймут. Эти правила были названы — соответствующими условиями.

И, значит, конкретные сроки и рамки вступления Украины в НАТО еще не определены.

Какие бы слова ни произносились вслух с высоких трибун — все должны понять, Украина в НАТО не нужна, ее выгоднее держать в состоянии полигона. А, значит, надо подождать, что с ней будет. А вот потом принимать правильное решение.

Увидимся! С поклоном, Андрей Купарев.