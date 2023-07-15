Мир 15 июля 2023, 09:08 Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО немедленно и без условий Бывший премьер Великобритании Джонсон призвал страны НАТО принять Украину без условий Flickr

Читать 360tv в

Западным странам нужно проявить силу и принять решение о вступлении Украины в состав Североатлантического альянса в кратчайшие сроки без условий. Об этом в статье для Daily Mail написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По мнению политика, НАТО на саммите в Вильнюсе следовало дать Украине знак, что страна сможет стать членом объединения по окончанию боевых действий. Вместо этого киевский режим получит лишь «приглашение», «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия». Джонсон добавил, что ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно, как Украина. При этом она приложила к этому уже много усилий.

Реклама

«Пришло время быть сильными, положить конец медлительным проволочкам — и принять Украину в НАТО так быстро, как мы можем», — заявил он.

Страны НАТО внесли в коммюнике саммита в Вильнюсе слова о будущем приглашении Украины в альянс за 48 часов до открытия мероприятия. Они не хотели это делать до последнего момента, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.