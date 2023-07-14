Мир 14 июля 2023, 05:56 Запад продолжит дразнить Украину «морковкой» с перспективами вступления в ЕС и НАТО Замглавы МИД Грушко: Запад продолжит дразнить Украину перспективами вступления в ЕС и НАТО Unsplash

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Страны-участницы НАТО продолжат дразнить украинскую сторону «морковкой» под видом перспектив членства в блоке и ЕС, потому что так США и их союзники контролируют процессы внутри Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире Первого канала.

«Я думаю, что они будут и впредь держать эту морковку и европерспективы, и натоперспективы. Это инструмент управления процессами Киева, в том числе — на поле боя. В том числе в том, что касается строительства общества», — сказал он.

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Ранее стало известно, что американская сторона сильно разозлилась на украинского лидера Владимира Зеленского, когда он раскритиковал НАТО. Как отметил источник издания The Washington Post, представители США призвали поменять итоговое заявление, где сказано о возможности приглашения Киева в альянс в будущем.

В итоге такое поведение главы киевского режима может сделать «менее благоприятным» соглашение о гипотетическом присоединении Украины к альянсу.