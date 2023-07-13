Мир 13 июля 2023, 04:40 Зеленский шантажировал лидеров НАТО на саммите — СМИ NYT: Зеленский угрожал своим отсутствием на первом заседании совета Украина-НАТО Официальный сайт президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский попытался шантажировать участников Североатлантического альянса. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

В материале сказано, что глава киевского режима вечером 11 июля угрожал тем, что не приедет на первое заседание совета Украина-НАТО.

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Шантаж со стороны украинского руководства прослеживается уже не в первый раз. Ранее заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина намерена обязательно получить приглашение в блок на июльском саммите. В противном случае глава Украины туда не приедет.

Однако по завершению мероприятия заветное приглашение украинский президент так и не получил. Это не понравилось политику и он раскритиковал альянс. Тогда лидеры блока во время совместного ужина призвали Зеленского «остыть» и взглянуть на сложившуюся ситуацию в целом.

Ранее глава МИД Великобритании Бен Уоллес пожаловался на постоянные претензии украинской стороны к западным союзникам. Он призвал главу киевского режима к благодарности за оказанную военную помощь. На это Зеленский язвительно отреагировал и попросил рассказать британского дипломата, как именно Украина должна благодарить Запад.