Суд США вынес новый приговор россиянке Осиповой

Судья засчитал Богдановой уже отбытое наказание в американской тюрьме и вынес решение о годе условного надзора.

«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный», — сказал председатель суда.

В решении также говорится, что с нее не будут взыскивать штрафы, но она обязана попросить власти России разрешить детям приехать в США.

Богдана Осипова в 2014 году вернулась в Россию вместе с сыном от первого брака и дочкой от американского мужа Брайана Мобли. По ее словам, супруг плохо к ней относился, поэтому она решила подать на развод. В тот момент она была беременна третьим ребенком, который родился в России. В 2017 по делу о разводе она приехала в США, где ее задержали.

Суд предписал, чтобы она привезла детей обратно. Когда женщина отказалась то ее приговорили к семи годам заключения за похищение ребенка и за вымогательство денег со своего бывшего супруга.

В ноябре Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве и предписал вынести новый приговор по делу о похищении детей. Под залог она вышла 11 ноября 2020 года и обязалась прибыть в суд 8 января для нового приговора.

Бывший муж предлагал Богдане совместную опеку над детьми, но она каждый раз отказывалась. Сейчас дети живут в Калининграде вместе с тетей их матери, которая оформила над ними опекунство.