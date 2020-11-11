Россиянка Осипова вышла из американской тюрьмы под залог в $25 тысяч

Россиянка Богдана Осипова, которую осудили в США за похищение своего же ребенка, освобождена из тюрьмы. Ее отпустили под залог в 25 тысяч долларов.

О том, что Осипова вышла на свободу, сообщило российское посольство в Штатах на свой странице в Facebook.

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы „Данбери“, штат Коннектикут», — говорится в публикации.

Дипломаты отметили, что женщине предстоит еще многое перенести, ожидая вынесения нового приговора. Вместе с тем в посольстве выразили надежду, что россиянку будут судить честно. Диппредставители пожелали Богдане «здоровья, стойкости и стойкости и успехов в отстаивании своих интересов». В свою очередь ведомство продолжит добиваться возвращения Осиповой в Россию.

Согласно документам из суда, женщину выпустили из-под стражи под залог в 25 тысяч долларов. Об этом написало РИА «Новости». Она должна прийти на оглашение повторного приговора 8 января 2021 года.

Ранее Апелляционный суд США принял решение освободить Осипову до нового приговора. С нее снято обвинение в вымогательстве. Судья нижестоящей инстанции Эрик Мелгрен, который выступал против освобождения, выполнил предписание. Теперь женщина должна находиться «под контролем и опекой ее матери и отчима» в Нью-Йорке.

История Осиповой началась в 2014 году, когда она без согласия Брайана Мобли покинула США вместе с их совместным ребенком. К тому же она была беременна вторым. Россиянка вернулась в Штаты, чтобы уладить личные дела в 2017 году. Однако там ее арестовали. Сейчас трое детей Богданы живут в Калининграде вместе с опекуном — тетей их матери.