Россиянку Осипову суд США предписал освободить

Апелляционный суд США предписал освободить до вынесения приговора гражданку России Богдану Осипову (Мобли), отбывавшую наказания за похищение собственного ребенка и вымогательство. Также суд постановил назначить дату повторного приговора, который будет вынесен на видеоконференции.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда, Осиповой разрешено жить вне Канзаса, где ей будет вынесен повторный приговор. Она должна находиться «под контролем и опекой ее матери и отчима» в Нью-Йорке.

Изначально судья Эрик Мелгрен приговорил Осипову к семи годам тюрьмы. Апелляционный суд снял его обвинение в вымогательстве и предписал вынести новый приговор по делу о похищении. Россиянка уже отбыла максимальный срок по этой статье, три года.

Адвокат Осиповой Джошуа Лотер сообщила ТАСС, что она может покинуть американскую тюрьму уже 4 ноября. Ее отчим ожидает возвращения падчерицы домой «точно до конца недели».

«Окружной суд Канзаса сегодня же должен выпустить решение об освобождении Богданы, и она покинет тюрьму в самое ближайшее время. Более того, если окружной суд намерен соблюдать все требования и процедуры, установленные апелляционным судом, то освобождение может состояться уже сегодня», — уточнил адвокат.

Богдана покинула США в 2014 году вместе с ребенком от Брайана Мобли без его согласия. Она была беременна их вторым общим ребенком. Россиянка вернулась в США в 2017 году для улаживания личных дел, где была арестована. Трое детей Богданы проживают сейчас в Калининграде с опекуном, ее тетей.