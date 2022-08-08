США не поддерживают Тайвань в его стремлении к независимости, заявили в Пентагоне

В США снова заявили, что страна не поддерживает движения Тайваня к независимости. Позицию американской стороны озвучили в Пентагоне, сообщило РИА «Новости».

Замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль отметил на пресс-конференции, что политика страны не изменилась.

«А вот политика Китая изменилась, и они как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво», — заявил он, подразумевая активность китайцев в Тайваньском проливе.

Китай своими действиями, добавил Каль, «стремится создать новую норму».

В первых числах августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. В Китае заявили, что страна должна ответить за ситуацию вокруг визита политика и исправить нанесенный им урон.

Командование НОАК стало игнорировать попытки американских военных связаться с ними, а китайские учения у берегов Тайваня продлили.

Кроме того, КНР решила прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами в военной и правоохранительной сферах, по вопросам репатриации нелегальных мигрантов, в области уголовно-правовой помощи и борьбы с транснациональными криминальными группировками и наркотрафиком. Китайская сторона также вышла из переговоров с американцами по проблемам изменения климата.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отмечал, что государство поддерживает политику одного Китая и не выступает за независимость Тайваня.