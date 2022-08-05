Посол Китая: США должны исправить последствия визита Пелоси

В Китае заявили, что США обязаны немедленно исправить нанесенный визитом Нэнси Пелоси вред отношениям двух стран. Обращение посла КНР Цинь Ганя привело РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что поездка Пелоси на Тайвань, помимо прочего, «серьезно подорвала» стабильность в Азии.

Белый дом, добавил Цинь Ган, должен понести полную ответственность за ситуацию вокруг визита спикера палаты представителей США.

В ответ на несогласованную поездку Пелоси на Тайвань Китай уже прекратил сотрудничество с Соединенными Штатами по нескольким направлениям.

Китайский МИД ввел санкции против спикера палаты представителей США и ее ближайших родственников, назвав визит Пелоси провокацией, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР.

На фоне ее приезда на Тайвань Минобороны Китая начало военные учения, которые в Госдепе сочли эскалацией.