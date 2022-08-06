Представители командования Народно-освободительной армии Китая не стали отвечать на звонки американского военного командования. Об этом сообщило издание Politico.

Как указано в материале, американцы на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня многократно пытались дозвониться до китайских коллег, но их усилья не увенчались успехом.

Последний контакт на уровне начальников Генштабов США и Китая прошел 7 июля.

Ранее посол КНР Цинь Гань заявил о том, что Штаты обязаны немедленно исправить нанесенный визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вред отношениям двух стран. Поездка Пелоси на Тайвань, помимо прочего, «серьезно подорвала» стабильность в Азии, отметил дипломат. Китай уже прекратил сотрудничество с Соединенными Штатами по нескольким направлениям в ответ на несогласованную поездку американской чиновницы на Тайвань.

Китайский МИД ввел санкции против спикера палаты представителей США и ее ближайших родственников. Визит Пелоси в ведомстве назвали провокацией, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность КНР.