Блинкен заверил, что США придерживаются политики одного Китая

Штаты обеспокоены, что действия КНР вокруг Тайваня могут способствовать дестабилизации Азиатского региона. США поддерживают политику одного Китая и не выступают за независимость Тайваня. Такое заявление сделал американский госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Ничего не изменилось [после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань] в нашей политике одного Китая <…>. Мы не хотим одностороннего изменения статус-кво любой из сторон. Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы только рассчитываем на то, что противоречия сторон, лежащих по обе стороны пролива, разрешатся мирно, без принуждения и не при помощи силы», — сказал он. Его процитировало агентство Reuters.

По его словам, Штаты поддерживают связь с Китаем и визит Пелоси на Тайвань обсуждался в июле с главой МИД КНР Ван И. Блинкен заявил, что оправданий действиям КНР после визита Пелоси на остров нет. Ответ Китая на эту поездку он назвал радикальным. В частности, речь шла о начале китайских военных учений вблизи Тайваня.

Китай считает остров своим и выступил с критикой визита Пелоси на Тайвань. Спикер палаты представителей США в ходе поездки заявила, что Штаты продолжат поддерживать Тайвань.