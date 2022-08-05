Китай объявил о прекращении сотрудничества с США по ряду направлений

Власти Китая прекращают сотрудничество с США в военной и правоохранительных сферах в качестве ответа на несогласованный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Китая.

В ведомстве подчеркнули, с пятницы, 5 августа прекращаются переговоры региональных военных командований двух стран, отменяется встреча представителей Минобороны США и Китая и заседание китайско-американский миссии по морской безопасности.

В одностороннем порядке Китай приостанавливает сотрудничество с США по вопросам репатриации нелегальных мигрантов, сотрудничество в области уголовно-правовой помощи, совместную борьбу с транснациональными криминальными группировками и наркотрафиком.

В последнем пункте говорится о прекращении переговоров Китая и США по сотрудничеству в области изменения климата.

Накануне МИД Китая объявил о введении санкций против Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников. В ведомстве заявили, что визит американского политика на Тайвань считают провокацией.