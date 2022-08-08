Армия Китая продлила военные учения рядом с Тайванем

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила проводить военные учения у берегов Тайваня 7 августа. Об этом сообщила восточная зона боевого командования НОАК.

«Согласно поставленному плану, восточная зона боевого командования НОАК 7 августа продолжила совместные практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — сказано в заявлении, которое опубликовали в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования в соцсети WeChat. Об этом написало РИА «Новости».

Учения Китая с использованием авиации, ракет, военных кораблей стартовали 4 августа. Маневры стали ответом Тайваню на визит туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Изначально сообщалось, что учения должны завершиться 7 августа, в 12:00 по местному времени (07:00 по московскому времени). НОАК позже заявила, что намерена регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.

На прошлой неделе вся мировая общественность следила за передвижениями Пелоси. Она, несмотря на недовольство властей КНР, посетила Тайвань 2–3 августа. Спикер палаты представителей США стала первым высокопоставленным американским чиновником, приехавшим на остров, с 1997 года.