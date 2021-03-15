facebook_pixel
    15 марта 2021, 10:47

    СМИ: ЕС намерен начать переговоры о закупках «Спутника V»

    Екатерина Шамина

    ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V». Чиновник Евросоюза сообщил агентству Reuters, что для начала переговоров необходимо получение запросов от четырех стран.

    СМИ: ЕС намерен начать переговоры о закупках «Спутника V»

    Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия им интересуется. Италия, по словам официального представителя ЕС, рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera под Римом для производства «Спутника V».

    Однако пресс-секретарь Министерства промышленности Италии отказался комментировать Reuters разговоры о возможном использовании завода ReiThera для производства «Спутника V». По словам представителя министерства, страна будет производить все разрешенные вакцины везде, где это возможно.

    «Если бы „Спутник V“ присоединился к арсеналу вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет была ограничена санкциями», — написано в статье.

    При этом согласие на закупку российской вакцины может разделить Европу на два лагеря: на тех, кто решительно настроен против Москвы, и тех, кто выступает за то, чтобы показать, что Брюссель может сотрудничать с Кремлем, отметили авторы текста.

    Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС готов помочь России с производством вакцины от коронавируса «Спутник V», однако приоритетом останется выпуск европейских препаратов.