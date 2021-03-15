СМИ: ЕС намерен начать переговоры о закупках «Спутника V»

ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V». Чиновник Евросоюза сообщил агентству Reuters, что для начала переговоров необходимо получение запросов от четырех стран.

Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия им интересуется. Италия, по словам официального представителя ЕС, рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera под Римом для производства «Спутника V».

Однако пресс-секретарь Министерства промышленности Италии отказался комментировать Reuters разговоры о возможном использовании завода ReiThera для производства «Спутника V». По словам представителя министерства, страна будет производить все разрешенные вакцины везде, где это возможно.

«Если бы „Спутник V“ присоединился к арсеналу вакцин ЕС, это стало бы дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет была ограничена санкциями», — написано в статье.

При этом согласие на закупку российской вакцины может разделить Европу на два лагеря: на тех, кто решительно настроен против Москвы, и тех, кто выступает за то, чтобы показать, что Брюссель может сотрудничать с Кремлем, отметили авторы текста.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС готов помочь России с производством вакцины от коронавируса «Спутник V», однако приоритетом останется выпуск европейских препаратов.