«Спутник V» начнут производить в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Об этом сообщили в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты.

«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Adienne Pharma & Biotech о производстве вакцины „Спутник V“ в Италии», — передало текст релиза РИА «Новости».

По предварительным данным, местное производство вакцины «Спутник V» должны запустить в июле. Это решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предварительно, до конца года будет произведено 10 миллионов доз прививки.

Накануне стало известно, что вторую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили из России в Черногорию. В аэропорту Подгорицы встретили самолет с пятью тысячами доз препарата. Первую партию «Спутника V» доставили в республику 25 февраля. Вакцинация жителей Черногории стартовала в конце февраля.