Российскую вакцину «Спутник V» разрешили применять в Венгрии

Он напомнил, что ранее разрешение на использование получили производители вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

«Таким образом, у нас теперь доступны четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», — констатировал министр.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан анонсировал начало вакцинации граждан «Спутником V» в начале следующей недели. В соответствии с подписанным соглашением Россия за три месяца поставит в Будапешт два миллиона доз вакцины. Первая партия из 40 тысяч доз уже прибыла в страну.

Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая получила российскую вакцину. Образцы для исследований доставили в Будапешт в ноябре 2020 года. В начале наступившего года власти дали предварительное одобрение на допуск этого препарата.