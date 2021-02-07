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    07 февраля 2021, 19:49

    Российскую вакцину «Спутник V» разрешили применять в Венгрии

    Анатолий Минкин

    Официальные испытания российской вакцины «Спутник V» завершились в Венгрии. Национальный центр общественного здоровья страны подтвердил, что препарат соответствует всем заявленным характеристикам и может применяться для вакцинации граждан. Об этом на своей странице в Facebook написал министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.
    Российскую вакцину «Спутник V» разрешили применять в Венгрии

    Он напомнил, что ранее разрешение на использование получили производители вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

    «Таким образом, у нас теперь доступны четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», — констатировал министр.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан анонсировал начало вакцинации граждан «Спутником V» в начале следующей недели. В соответствии с подписанным соглашением Россия за три месяца поставит в Будапешт два миллиона доз вакцины. Первая партия из 40 тысяч доз уже прибыла в страну.

    Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая получила российскую вакцину. Образцы для исследований доставили в Будапешт в ноябре 2020 года. В начале наступившего года власти дали предварительное одобрение на допуск этого препарата.