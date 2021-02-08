Жители Чехии попросили премьер-министра закупить российскую вакцину «Спутник V»

В Чехии надеются на скорое одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) вакцины «Спутник V». Многие жители обращаются к властям с просьбой о закупке российского препарата.

«В пятницу мы специально посетили Венгрию, чтобы получить там информацию об использовании „Спутника V“. Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Facebook.

Европейский политик отметил, что имеющиеся данные о российском препарате говорят о безопасности и эффективности вакцины. Бабиш заявил, что пока неизвестно, будет ли чешский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) самостоятельно заниматься регистрацией вакцины или придется обращаться за общеевропейским сертификатом в ЕМА.

Ранее президент Чехии Милош Земан допустил использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Российская вакцина уже получила одобрение на использование регуляторов Белоруссии, Аргентины, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжира и многих других стран. Сам препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.