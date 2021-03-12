«Спутник V» рассорила правительство Словакии. Вакцина стала «ритуальной жертвой» подковерных игр

Глава Минздрава Словакии Марека Крайчи ушел в отставку на фоне кризиса в правительстве, вызванного закупкой российской вакцины «Спутник V». Премьер-министр назвал его отставку самой абсурдной в истории страны. Эксперты отметили, что если давление на правительство продолжится, то не исключено расторжение договора с Россией о закупках «Спутник V».

После того, как премьер-министр Словакии Игорь Матович в тайне от своих коллег в правящей коалиции закупил вакцину «Спутник V», в правительстве начался кризис. После того, как первая партия вакцин прибыла в страну 1 марта, политики потребовали отставки Матовича. Однако, это решение не поддержала президент страны Зузана Чапутова.

После этого лидеры правых партий в коалиционном правительстве выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, разрешившего использовать «Спутник V».

Премьер-министр назвал это требование бесчеловечным и аморальным. По сообщения РИА «Новости», Матович сказал, что главу Минздрава сделали «ритуальной жертвой» разногласий партии. Он поблагодарил министра за его работу, а его отставку назвал самой абсурдной в истории страны.

В пятницу президент Словакии приняла отставку Марека Крайчи.

«Я уважаю ваш человеческий вклад, но также считаю, что политическая ответственность является частью мандата, который вы получили», — передает "Интерфакс» слова президента, сказанные политику.

Сейчас вопрос заключается в том, закончится ли на этом кризис внутри правительства, или стоит ожидать попыток расторгнуть контракт с Россией.

Вакцина под вопросом

Политолог и член Общественной палаты РФ Сергей Марков отметил, что такой исход событий не исключен. По его мнению, вполне вероятны попытки организации негативных информационных вбросов про «Спутник V», чтобы от вакцины все же отказались.

«К сожалению, несмотря на то, что первая партия уже поступила, и „Спутник V“ себя зарекомендовал, давление действительно может дойти до того, что новых поставок вакцины не будет. И возобновятся они только тогда, когда еще ряд стран пойдет наперекор лидерам ЕС и начнет открыто сотрудничать с Россией по закупке вакцины», — отметила политолог Наталия Елисеева.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии в РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, внутри Словакии сейчас наблюдается системный кризис. Скандал с вакциной лишь высветил его контуры. Если Словакия все же пойдет на расторжение контракта, то это будет означать, что здоровье нации отодвинули назад, а на первый выставили политические амбиции некоторых руководителей. Это также покажет неспособность страны противостоять давлению коллективного Запада.

На страну сейчас активное давление оказывают Вашингтон и Брюссель. Пока не совсем ясно, кто победит в этом противостоянии, но все политологи сошлись на мысли, что попытки помешать вакцинировать людей «Спутником V» вполне вероятны.

По мнению Маркова, если стране предложат достаточно вакцин от других производителей, то, возможно, она и откажется от «Спутника-V». А если на нее просто будут давить, ничего не давая взамен, то скорее всего российская вакцина останется.

Елисеева подчеркнула, что по всей Европе сейчас наблюдается серьезный политический кризис из-за вакцинации. На страны идет определенное давление и лоббирование конкретных вакцин. Например, ЕС пытается пропихнуть вакцину AstraZeneca, у которой проблемы с эффективностью, доставками, а недавно появились подозрения на сильные побочные эффекты.

Такое лоббирование — это еще один повод для противостояния российской вакцине.

Словакия и Венгрия стали первыми странами в ЕС, разрешившими применение «Спутник V», не дождавшись одобрения со стороны ЕМА.