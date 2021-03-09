Евросоюз готов помочь России, «испытывающей трудности» с вакцинами

Страны ЕС готовы помочь России с производством вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. При этом приоритетом останется выпуск европейских препаратов.

Бретон считает крайне маловероятным, что российская вакцина остановит пандемию в Евросоюзе. Помимо политической напряженности между Россией и ЕС тормозом являются и существующие договоренности.

Европейские промышленные мощности зарезервированы для препаратов AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Janssen (Johnson & Johnson), сообщил комиссар в эфире телеканала France 2.

На то, чтобы «Спутник V» получил разрешение для использования в ЕС, по его словам, «уйдут недели, а то и месяцы».

Бретон также сообщил, что российские производители якобы «испытывают большие трудности с производством вакцины и поэтому идут к нам, чтобы убедиться, что ее смогут производить на наших фабриках».

«Конечно, нам придется помогать русским, как и другим. Но на данный момент очевидно, что приоритетом является использование европейских вакцин», — заключил еврокомиссар.

Также Бретон предположил, что к концу лета в ЕС будет возможность вакцинировать всех своих граждан от COVID-19.