17 апреля 2023, 10:17
Словакия передала Украине все обещанные истребители МиГ-29 — СМИ
Reuters: Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29
Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29. Это весь обещанный ей объем самолетов, написало агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Словакии.
«Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29, сообщило в понедельник Министерство обороны Словакии», — говорится в сообщении.
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Агентство напомнило, что Словакия вместе с Польшей пообещала ВСУ истребители и в марте уже отправила на Украину первые четыре самолета. Причем они оказались в неисправном состоянии. А отправленные Польшей истребители МиГ-29 уже готовили к списанию.
Такие самолеты на Украину решили отправить сразу несколько стран. В середине апреля сообщалось, что такое решение могут принять и в Германии. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус не стал скрывать, что это в любом случае будет «техника из старых запасов», и неизвестно, насколько она способна усилить эффективность украинской армии. При этом более 60% немцев выступили против поставки истребителей на Украину.
Германия
Истребители
Украина
Польша
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