Важное 15 марта 2023, 12:18 Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран — Польша Правительство Польши: несколько стран отправят истребители МиГ-29 на Украину РИА «Новости»

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Несколько стран собираются передать Украине истребители МиГ-29. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передал ТАСС.

«Детали мы будем сообщать в свое время. Эти решения принимаются в группе нескольких стран», — сказал он.

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Мюллер отметил, что он не может делать заявление от имени других государств. По его словам, страны указали в декларации, их руководители сами сделают соответствующие заявления.

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Пресс-секретарь польского правительства обратил внимание, что варшавские власти готовы поставлять военную технику ВСУ в группе нескольких стран, которые решились на подобный шаг.

Накануне стало известно, что Польша собирается передать Украине истребители до конца апреля. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель.