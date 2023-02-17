Мир 17 февраля 2023, 08:48 Большинство жителей Германии выступили против передачи истребителей для ВСУ Tagesschau: 64% жителей ФРГ не поддержали передачу истребителей Украине U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Более половины (64%) жителей Германии выступают против отправки истребителей на Украину, сообщило издание Tagesschau со ссылкой на результаты опроса социологического института Infratest. Согласно результатам исследования, только 23% респондентов поддерживают передачу ВСУ боевых самолетов.

Издание обратило внимание, что среди тех, кто выступает против поставок истребителей, есть избиратели партии зеленых и демократов, сторонники «Альтернативы для Германии» и левые.

Реклама

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также выступал против такого решения, а новый опрос доказывает, что большинство населения страны также не поддерживает это, отметило Tagesschau.

Реклама

В конце января Der Spiegel сообщил, что против поставок истребителей выступают в общей сложности 63% участников очередного опроса. «Скорее» или «определенно» за поставку выступали 26% респондентов.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС серьезно изучить вопрос передачи Украине истребителей, вертолетов и ракетных систем.