Эксклюзив 10 апреля 2023, 16:59 Русофобия как прикрытие. Словакия переложила вину на Россию за неисправные самолеты для Украины «Голос Мордорда»: Словакия обвинила РФ в собственной ошибке с самолетами для Украины РИА «Новости»

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Власти Украины на протяжении долгого времени обращались к НАТО с просьбой передать им боевые самолеты. Однако полученные от Словакии воздушные суда оказались в неисправном состоянии. В ответ на это страна-отправитель поспешила обвинить во всем Россию. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» рассказал, что таким образом Словакия в очередной раз использовала русофобию для оправдания собственной ошибки.

Далее — прямая речь.

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Украина очень долго выпрашивала у стран блока НАТО боевые самолеты. В идеале им думалось о каких-то более-менее современных машинах, типа F-16, но эти самолеты им никто давать не собирался. И причина не в том, что не хотят, а в том, что надо обучать пилотов и готовить техников для обслуживания, а это может занять не один год.

Но самолеты Украина все-таки получила. Это — старые советские истребители МиГ-29 из Словакии и Польши. Несмотря на то, что машины устаревшие, они все равно являются достаточно надежным и серьезным оружием. Но не обошлось без проблем и тут.

Истребители, которые Словакия передала Украине, оказались в неисправном состоянии. По сути, в виде нелетающего хлама. Украина явно не ожидала такого подвоха. Понятно, что начала предъявлять своим союзникам претензии.

И словаки не нашли ничего лучше, как заявить, что в неисправности истребителей виноваты… русские. Мол, еще совсем недавно на словацких военных аэродромах работали российские военные техники, которые могли устроить саботаж.

Понятно, что в эту версию многие поверят даже не задумываясь. Но правда в том, что словацкие МиГи находятся в таком состоянии уже очень давно. И российские техники тут вовсе ни при чем. Годами на вооружении словацкой армии находились самолеты, которые вообще никак не обслуживались и понятно, что и не летали. Какое-то время назад даже появлялась информация, что эти самолеты являются для Словакии обузой. И совершенно непонятно, что с ними делать.

И в итоге выход нашли — передали их Украине. А в том, что они находятся в нерабочем состоянии, обвинили русских. Просто какая-то идеальная история о том, как русофобию использовали как прикрытие, для того чтобы избавиться от хлама.

Помимо Словакии, истребители Украине передала и Польша. И что-то мне подсказывает, что их состояние тоже не идеальное. И если будут проблемы — тоже обвинят русских, тем более что у поляков такой опыт имеется. Вы же помните, как они не так давно обвиняли российских авиатехников в том, что, обслуживая самолет президента Качиньского, они заложили в него бомбу?