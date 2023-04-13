Мир 13 апреля 2023, 17:13 Решение по передаче Украине МиГ-29 анонсировали в Германии Глава Минобороны ФРГ Писториус: решение о передаче Украине МиГ-29 примут 13 апреля U.S. Air Force

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Немецкое правительство может принять решение о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 на заседании 13 апреля. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова привело издание Süddeutsche Zeitung.

Писториус подчеркнул, что таким образом военные запасы Украины вновь пополнятся.

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«Однако следует понимать, что это техника из старых запасов. Неясно, насколько она сможет усилить эффективность украинской армии», — сказал он.

Кроме того, глава немецкого ведомства сообщил о поступившей заявке со стороны Польши о передаче Украине закупленных ранее самолетов.

«Польша обратилась к правительству Германии за разрешением на поставку Украине истребителей советской разработки», — добавил Писториус.

Ранее социологический институт Infratest в Германии провел опрос о поставках немецких истребителей на Украину, порядка 64% жителей страны выступили против.