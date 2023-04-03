Мир 03 апреля 2023, 10:22 Польша передала Украине несколько устаревших истребителей МиГ-29 Представитель канцелярии президента Польши Пшидач: Украине передали несколько МиГ-29 MiG-29

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Власти Польши передали Украине несколько подготовленных к списанию истребителей МиГ-29. Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сказал в эфире радиостанции RMF, что устаревшую технику собирались снять с вооружения.

«По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части. Конечно, пройдут разговоры о возможной дальнейшей поддержке», — сказал он.

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Представитель канцелярии подтвердил, что киевский режим получил польские истребители, а не словацкие. Марчин Пшидач назвал эти МиГ-29 устаревшими и сказал, что армия в любом случае собиралась их списать и заменить на более современную технику. Вопросы дальнейших поставок президент Украины Владимир Зеленский обсудит с польским коллегой Анджеем Дудой во время визита в Варшаву 5 апреля.

Марчин Пшидач сказал, что на переговорах поднимут темы военной помощи, экономики, безопасности, политики, сельского хозяйства и истории. Он анонсировал «долгий и обстоятельный» разговор до обеда и встречу Владимира Зеленского с местными жителями во второй половине дня. На мероприятие в Королевском замке смогут прийти все желающие.

Несколько стран решили передать Украине истребители МиГ-29, заявил ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. В их числе — Словакия. В нарушение международных обязательств исполняющий обязанности министра обороны Ярослав Надь и посол Украины Мирослав Кастран подписали соглашение о поставке.