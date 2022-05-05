Шольц: санкции против РФ не снимут без разрешения Украины

Санкции против России будут снимать только по согласованию с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern.

«Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — подчеркнул Шольц.

России «придется достигнуть соглашения с Украиной», убежден канцлер.

Ранее в другом интервью Шольц уже заявлял о том, что по вопросу снятия санкций необходимо «взаимопонимание с Украиной». Он также отмечал, что Запад настаивает на немедленном прекращении активных действий и выводе российской армии с территории сопредельного государства.

О том, что именно вывод войск может послужить причиной отмены введенных ограничений, сообщала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Политолог Юрий Светов уверен, что Запад сочиняет антироссийские санкции «пакет за пакетом», потому что уже действующие ограничения не работают: коллапса российской экономики не произошло. Едва ли не сразу после анонсирования шестого пакета Эстония предложила ввести седьмой. Шестой санкционный пакет Еврокомиссия передала на утверждение Совету ЕС — об этом 4 мая сообщил RT.