Эстония призвала ЕС ввести седьмой пакет санкций против России

Евросоюз должен начать подготовку нового — седьмого — пакета антироссийских санкций, с таким заявлением выступила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу эстонского ведомства.

«Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций», — заявила Лийметс.

Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии шестого пакета санкций, отметила глава МИД Эстонии.

Шестой пакет антироссийских санкций в среду анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо поэтапного нефтяного эмбарго, они касаются крупных российских банков, телеканалов и физических лиц.

Новый пакет санкций не навредит курсу рубля, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рестрикции давят лишь эмоционально, а благодаря падению спроса на евро и доллары рубль укрепляет позиции.